Der Betriebsausschuss der Stadt Kevelaer begleitet die Arbeit der Stadtwerke. Seine Themen sind oft unspektakulär, für die Bürger aber von großer Bedeutung. Der Ausschussvorsitzende Günther Krüger (KBV) gibt im KB-Interview einen Überblick.

KB: Herr Krüger, Schulausschuss, Stadtentwicklungsausschuss – das sind selbsterklärende Titel. Was aber behandelt der Betriebsausschuss?Günther Krüger: Früher hieß der Ausschuss mal Werksausschuss, da ging es nur um Wasserleitungen und Wasserverkauf. Jetzt ist der Tiefbau noch dabei, was sinnvoll ist. So wird die Straße nur einmal aufgebuddelt und alles einheitlich gemacht. Wenn alles Städtische unter der Erde in einer Hand ist, spart das auch Kosten.

Außerdem sind in den letzten Jahren Strom und Gas dazugekommen. Beim Strom der Vertrieb und die Netzbeteiligung mit RWE bzw. Innogy. Beim Gas geht es nur um das Leitungsnetz.

Wieso kein Gasvertrieb?Krüger: Das wäre mit der bestehenden Mannschaft der Stadtwerke nicht machbar. Es wäre denkbar, das als Standbein hinzunehmen. Dann müsste man aber Leute einstellen. Derzeit ist das keine Überlegung.

Hat sich der Strombereich in Form der „NiersEnergie“ als sinnvolle Entscheidung erwiesen?Krüger: Ja, wir sind in Kevelaer hinter RWE der zweitgrößte Stromanbieter. Für die Bürger ist das ein guter Service, weil ihre Ansprechpartner vor Ort sind. Außerdem sind wir günstiger als der Grundversorger. Und die Gewinne entlasten de…

