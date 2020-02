LKW Fahrer flüchtet nach Unfall

Auf der Xantener Straße kam es am Mittwoch, 5. Februar 2020, gegen 6 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei LKW. Aufgrund der schlechten Sicht fuhr ein 34-jähriger Weseler mit seinem LKW langsam über die Xantener Straße in Richtung Kevelaer, als ihm ein Sattelzug entgegenkam. Dieser streifte mit seinem linken Außenspiegel den ebenfalls linken Außenspiegel des Weselers, wobei der Spiegel des 34-Jährigen erheblich beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges fuhr jedoch weiter in Fahrtrichtung Sonsbeck, ohne seine Daten für die Schadensregulierung zu hinterlassen.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer des Sattelzugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 zu melden.