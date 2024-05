Selbst langjährige Pilgerinnen und Pilger konnten am Dienstag, 28. Mai 2024, auf dem Kapellenplatz etwas zum ersten Mal entdecken. Der Fernsehsender „Sonnenklar.TV“ hatte auf dem Platz ein mobiles Fernsehstudio aufgebaut, um sein Programm im Rahmen der neuen Serie „Die 100 schönsten Städte Deutschlands“ live aus Kevelaer zu übertragen.

Mit am Start der beliebte Moderator Michael „Goofy“ Förster dessen Arbeitsplatz statt Fernsehstudio nun Kevelaers prominentester Platz war. Hier stellte er nicht nur Reisen in ferne Länder, wie Dubai oder ins Nachbarland Österreich vor, sondern präsentierte auch die Wallfahrtsstadt. Die zeigte sich bei einem leicht bewölkten Himmel von ihrer besten Seite. Alle Beteiligten waren froh, dass es keinen Regen gab, hätte man sonst statt auf dem Kapellenplatz im Forum Pax Christi drehen müssen.

In einer Reihe von Interviews wurden die verschiedenen Facetten Kevelaers den Zuschauerinnen und Zuschauern vor dem Fernsehen nahegebracht. Den Anfang machte dabei Bürgermeister Dominik Pichler, der die Besonderheit der Wallfahrt, aber auch des Solegartens in den Mittelpunkt stellte.

Nicole Grüttner, Leiterin des Hotels Klostergarten, empfahl den Zuschauerinnen und Zuschauern persönlich den Kreuzweg, um dort vom Alltag zu entschleunigen, und „Goofy“ versprach ihr bei seinem nächsten Aufenthalt in der Wallfahrtsstadt, auf jeden Fall in ihrem Hotel unterzukommen.

Anja Hummler, Eigentümerin von „Schauplatz“ auf der Busmannstraße, erzählte, wie persönlich die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in Kevelaer mit den Kundinnen und Kunden umgehen.

Zum Schluss war dann Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings Verena Rhode dran und berichtete über die Pläne, Kevelaer neben Wallfahrtsstadt auch zur Kurstadt zu machen. Außerdem merkte sie an, dass das Kevelaer Marketing sich dafür einsetzt, Dinge für alle Generationen anzubieten.

Neben den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause tummelten sich auch einige Kevelaererinnen und Kevelaerer rund um das mobile Fernsehstudio, um live mitzuerleben, wie so eine Fernsehaufzeichnung abläuft. Die vom Kevelaer Marketing aufgestellten Sonnenstühle luden mit perfektem Blick auf das Geschehen zum Verweilen ein. Für das leibliche Wohl sorgte ein Stand des Lokals „Kävelse Lüj“ in der Nähe der Aufzeichnung. Dort gab es Getränke und kleine Snacks.

Andere besondere Aktionen waren zum Beispiel die von „Landhausmode Biesemann“, dort gab es Rabatte für Kundinnen und Kunden im Trachtenlook, und bei Juwelier Veronika Ophey wurden fünf kleine Gnadenkapellen als Kettenanhänger verlost.

Die Wallfahrtsstadt bot auch ein Gewinnspiel an. Teilnehmende mussten nur wissen, zum wievielten Mal in diesem Jahr das Heißluft-Ballon-Festival stattfindet (zum 30. Mal), um eine Heißluft-Ballon-Rundfahrt gewinnen zu können. Die Teilnahmebögen lagen am Aufnahmeort und in den umliegenden Geschäften aus.

Fans des Moderators „Goofy“ hatten außerdem die Chance, ein Autogramm von ihm zu bekommen.