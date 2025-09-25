Ausführungen des Anbieters „unbefriedigend, aber nachvollziehbar“ Linie 73 wird teurer

/ von Michael Nicolas

Die Linie 73. Foto: KB-Archiv

Die Fortführung der Linie 73 bereitet Rat und Verwaltung der Wallfahrtsstadt derzeit viel Kopfzerbrechen. Falls die Linie fortgeführt werden sollte, stünden teils erhebliche Kostensteigerungen an.

Die Linie 73 fährt im Taktverkehr vom Kevelaerer Bahnhof über die Haltestellen „Rathaus“, „Solegarten St. Jakob“ und „Irrland“ bis zum Airport Weeze. Bei einem Teil der Fahrten wurde 2021 die Linienführung verändert, um eine bessere Anbindung für Twistedener Schülerinnen und Schüler an den Schulstandort Geldern zu erreichen (das KB berichtete). Nun steht der Abschluss eines neuen Vertrages bevor, mit dem die Linie in ihrer bisherigen Ausgestaltung ab Mitte Dezember fortgeführt werden soll.

„Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat dazu ein Angebot auf der Basis des Verkehrsangebotes nach Status Quo vorliegen. Ergänzend wurde eine Laufzeit von 12 Monaten bzw. 24 Monaten angeboten sowie der Einsatz eines Standardlinienbusses in den Schwachverkehrszeiten anstelle des bislang eingesetzten Kleinbusses kalkuliert“, heißt es dazu in einer entsprechenden Vorlage für die Ratsmitglieder.

In dem Angebot ist unter anderem vorgesehen, statt ei…