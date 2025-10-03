Leistet sich die Stadt die Linie weiter? Linie 73 in Kevelaer

/ von Michael Nicolas

Die Linie 73. Foto: KB-Archiv

Pro und Contra lagen nach der Diskussion im öffentlichen Teil der Ratssitzung am Dienstagabend auf dem Tisch: Die KBV ist der Auffassung, die städtische Haushaltslage lasse die Weiterführung der Linie 73 nicht zu.

Ähnlich äußerte sich die FDP: „Das, was nicht unbedingt sein muss, ist einzustellen“, sagte Jens Auerbach und verwies zudem mit Blick auf Eltern, die ihre Kinder mit der Linie nach Geldern zur Schule schicken, darauf, dass Kevelaer ein guter und damit ausreichender Schulstandort sei.

Anders argumentierten Grüne und CDU: Die Linie 73 sei „ein wichtiger Lückenschluss“, sagte CDU-Fraktionschef Mario Maaßen, und Romina Höhn von der Fraktionsspitze der Grünen erklärte: „Gerade im ländlichen Raum ist ein Bus kein Zusatzangebot.“

Auch die SPD sprach sich – zumindest aktuell, bis möglicherweise eine weitere Schnellbuslinie eingerichtet wird – für den Erhalt der 73 aus.

Heinz Melzer von der KBV korrigierte die Verwaltungsvorlage dahingehend, dass die KBV eben nicht die Verlegung des Themas in den nichtöffentlichen Teil gefordert habe. Bürgermeister Pichler entschuldigte sich für den redaktionellen Fehler.

Weil es jedoch um konkrete Zahlen ging, fiel die Entscheidung dennoch…