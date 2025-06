Liebesglück in Kervenheim

Seit 65 Jahren sind sie unzertrennlich. Margret und Ferdi Laarmanns feiern am Samstag, 21. Juni 2025, ihre „Eiserne Hochzeit”, ein beeindruckendes Jubiläum, das nur wenigen Paaren vergönnt ist. Vor genau 65 Jahren gaben sich die beiden in ihrer Heimatkirche St. Antonius in Kervenheim das Ja-Wort und starteten eine gemeinsame Lebensreise, die sie immer wieder an die Höhen und Tiefen ihrer Liebe erinnert.

Mit einem Lächeln erinnern sich die beiden gerne an den Tag ihrer Trauung am 14. Juli 1960. „Wir sind so dankbar für diese gute und harmonische Zeit.“

Auf die Frage nach dem Geheimrezept ihrer langen Ehe sind sich die beiden einig: „Es ist normal, dass es in einer Ehe Höhen und Tiefen gibt, doch wer beim ersten Problem schon die Segel streicht, hat verloren“, sagen Ferdi und Margret gemeinsam.

Deshalb gibt es viel Dankbarkeit und eine große Feier am Samstag, 21. Juni 2025. Das Ehepaar freut sich sehr, dass ihre Tochter Monika und ihr Schwiegersohn Andreas sowie auch ihre zwei Enkelkinder Jerome mit Ehefrau An- und Noel mit Amelee mitfeiern. „Wir halten als Familie immer zusammen und wir werden zu allen Zeiten großartig unterstützt“, so das Elternpaar.

Aber auch alle Verwandten, Nachbarn und Freunde, die Bürgerinnen und Bürger aus der schönen Ortschaft Kervenheim und ganz besonders auch der Vorstand und alle Mitglieder des Theatervereins Gemütlichkeit freuen sich auf dieses seltene Ereignis der Eisernen Hochzeit und gratulieren ganz herzlich!

Denn schließlich ist die Jubelbraut Margret schon über 70 Jahre im Theaterverein aktiv und hat Großartiges auf der Bühne geleistet. Viele Jahre hat sie auf der Bühne Freude und Frohsinn vermittelt sowie wunderbare und sogar robuste Theaterrollen hervorragend verkörpert. Auch im Karneval war sie jahrelang aktiv, ging mit Hilde Peters als Waschfrau in die Bütt und begeisterte auch hier das Publikum. „Wir sind zu großem Dank verpflichtet“, so der 1. Vorsitzende Erich Derricks, „und gratulieren dem Jubelpaar Margret und Ferdi zur Eisernen Hochzeit.“

„Auch unserem Ferdi gilt großer Dank“, so der 1. Vorsitzende, „denn schließlich hat er über Jahrzehnte zu Hause die Theatertexte von Margret abgehört und täglich vor dem Spiegel mitgeprobt, sozusagen ein ,Theaterfachmann‘.“

Ferdi ist ebenso ein sehr guter Schachspieler im Schachclub Kevelaer, dem er schon 53 Jahre angehört, und auch ein sportbegeisterter Fußballfan. Viele Jahre hat er bei Union Kervenheim gespielt, war als Jugendobmann tätig und hat jahrelang in der Altherrenmannschaft gekickt.

Der Theaterverein Gemütlichkeit 1879 aus Kervenheim dankt für eine über 70-jährige Mitgliedschaft und wünscht dem Jubelpaar alles Gute und noch viele schöne, gemeinsame Jahre in der Vogelsangstraße in Kervenheim.