Liebe verbreiten im Kevelaerer Blatt

Sie haben die beste Mutter, Oma, Schwester, Ehefrau, Tochter oder einfach die allerbeste Freundin? Dann wird es Zeit, ihr das mal zu sagen, finden Sie nicht auch? Vor allem in der aktuellen Zeit bleiben liebe Worte häufig auf der Strecke. Die Pandemie bestimmt unseren Alltag, jeder trägt seine ganz eigenen Päckchen durch diese Zeit. Wer würde sich da nicht über eine liebe Geste freuen?

Und warum nur die Frauen in den Genuss kommen sollen? Liebe Männer, euer ganz eigener Tag ist erst am 19. November. Heute feiern wir erst mal den Internationalen Frauentag!

Dazu wollen wir jeder / jedem von Ihnen die Möglichkeit geben, ein paar Worte an Ihre Liebste zu richten. Ob Sie Ihrer ganz persönlichen „Super-Frau“ einfach mal „Danke“ sagen wollen, Sie ausdrücken wollen, warum Sie stolz auf sie sind oder uns einfach mal erzählen möchten, warum diese eine Frau es verdient hat, gefeiert zu werden – wir sind gespannt!

Und natürlich sorgen wir dafür, dass Ihre Worte auch wirklich ankommen. Denn abgedruckt werden die Einsendungen (natürlich kostenlos) in unserer Printausgabe am kommenden Donnerstag, 11. März 2021. So können Sie nicht nur einen lieben Menschen überraschen, sondern die Erinnerungen (ganz oldschool) auf Papier aufheben.

Was Sie tun müssen? Ganz einfach:

Nicht zu viel nachdenken, spontane Worte aus dem Bauch heraus sind doch die schönsten… Schreiben Sie Ihre Widmungen in maximal 5 Sätzen auf. Senden Sie uns das Ganze bis Dienstag, 9. März, 15 Uhr, zu. Entweder per Nachricht bei Facebook oder bei Instagram (@kevelaererblatt); alternativ per Mail an redaktion@kevelaerer-blatt.de . Damit die Person auch weiß, dass sie gemeint ist, schreiben Sie bitte Ihren Namen als Absender + Wohnort dazu.

Wir freuen uns, wenn viele von Ihnen mitmachen und wir damit möglichst vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können!