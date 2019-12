Am Ende erhoben sich zahlreiche Zuschauer, um dem Mann und seinem Pianisten langanhaltend für seinen Vortrag zu applaudieren. In den eineinhalb Stunden zuvor hatten Marc Marshall und sein „Orchester“, der Pianist René Krömer, dafür gesorgt, dass ihr musikalisches Können eine Reihe von fast intimen, stillen Momenten schuf, in denen man ein echtes Gefühl für das Herannahmen der Weihnacht bekommen konnte.