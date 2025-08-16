Liebe CDU, setzen – 6 !

KB-Leser Paul Wälbers schreibt zum Artikel „CDU Kevelaer regt Wasserzerstäuber-Anlage im Bürgerpark an“ im KB Nr. 32:

„Wer den hervorragenden Leserbrief von Stephan Martens in der letzten Woche gelesen hat, weiß, wo die Probleme sind. Fehlplanungen im innerstädtischen Ausbau können jetzt nicht durch eine Wasserzerstäuber-Anlage im Bürgerpark kaschiert werden. Für das Geld sollten jetzt besser weitere Bäume gepflanzt werden. Aber es ist Wahlkampf, da möchte man mit solchen Aktivitäten glänzen. Bei mir nicht.“

Paul Wälbers