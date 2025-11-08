Leuchtende Zeichen der Solidarität

Unter dem Motto „Eine Million Sterne“ setzen Caritas und Kirchengemeinden in Kevelaer und Geldern an zwei Novemberabenden ein sichtbares Zeichen für Hoffnung und Menschlichkeit. Mit unzähligen Kerzen werden Orte des Lichts geschaffen, die auf Menschen am Rande der Gesellschaft aufmerksam machen und zu Solidarität aufrufen.

In Kevelaer wird das Forum Pax Christi am Samstag, 15. November, in ein Lichtermeer verwandelt. Aus zahlreichen Kerzen entsteht ein großer Stern, der sinnbildlich für Gemeinschaft und Hoffnung steht. Der Caritasverband Geldern-Kevelaer und die Kirchengemeinde St. Marien laden alle Interessierten herzlich ein, an der Aktion teilzunehmen.

Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr mit dem Anzünden der ersten Kerze und einem Impuls. Im Anschluss sind alle zu einer Begegnung im Mechel-Haus eingeladen – bei Glühwein, heißem Kakao und Würstchen. Vor Beginn können Kerzen gegen eine Spende erworben werden. Auf Wunsch wird der Name des Spenders auf der Kerze vermerkt. Der Erlös unterstützt Caritas-Projekte in Mexiko, die Jugendliche und junge Erwachsene begleiten, die Gewalt erlebt haben. Die Projekte helfen Betroffenen, neue Perspektiven zu entwickeln, und fördern Gewaltprävention, Friedensarbeit und gesellschaftliches Engagement.

Als Ansprechpartnerin steht Gudrun Blumenkemper vom Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze unter Tel. 02832 50342-10 zur Verfügung.

Eine Woche später, am Samstag, 22. November, lädt der Caritasverband gemeinsam mit der KAB Geldern und der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena nach Geldern ein. Dort wird in der Kirche aus über 1.000 Kerzen ein großer Stern gebildet – als Symbol für Hoffnung, Frieden und Zusammenhalt. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr mit der offiziellen Kerzenentzündung, auf die um 17 Uhr ein Familiengottesdienst folgt. Anschließend sind alle herzlich zur Begegnung im Pfarrheim eingeladen. Für das leibliche Wohl ist mit Glühwein, Kinderpunsch, Würstchen und belegten Käsebrötchen gesorgt.

Zudem gibt es im Verlauf des Abends einen interessanten Erlebnisbericht über die Arbeit von Caritas in Mexiko.

Vor dem Gottesdienst können Kerzen gegen eine Spende erworben werden. Der Erlös fließt zur Hälfte in Caritas-Projekte in Mexiko und zur anderen Hälfte in den Hilfsfonds für Menschen in Not, der vom Caritasverband und den Kirchengemeinden getragen wird, um unbürokratische Hilfe in der Region zu leisten.

Ansprechpartner der Aktion in Geldern sind Friedhelm Appel (Kirchengemeinde), Tel. 0170 1821526 und Martin Deckers (Caritasverband), Tel. 02831 939566. Die Aktion „Eine Million Sterne“ wird bundesweit von Caritas international getragen. Ziel ist es, rund um den Welttag der Armen ein sichtbares Zeichen der Solidarität zu setzen – mit Menschen in Not weltweit und vor Ort. In Kevelaer und Geldern soll das Lichtermeer Mut machen, Hoffnung schenken und Gemeinschaft sichtbar werden lassen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, dabei zu sein, eine Kerze anzuzünden und gemeinsam mit anderen ein Stück Licht in die Welt zu tragen.