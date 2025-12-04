Sicherheit im Straßenverkehr: Grundschule in Wetten initiierte „Glühwürmchen“-Tag Leuchtend wie ein Christbaum

/ von Franz Geib

Anna Molderings (r.) führte eine kleine Polonaise über den Schulhof an und erläuterte den Sinn der Glühwürmchenaktion. Foto: FG

Für Kinder ist es überlebenswichtig, Aufmerksamkeit zu bekommen, nicht nur im Kontext der sozialen Erwartungen, sondern vor allem auch aus Gründen der Verkehrssicherheit. Gerade in den Wintermonaten, in denen die Tage kürzer und die

Nächte länger, die Sichtverhältnisse durch Nebel oder Regen zusätzlich eingeschränkt sind, erhöht sich für die kleinsten Mitbürgerinnen ud Mitbürger die Gefahr im Straßenverkehr nicht rechtzeitig entdeckt zu werden. Dieses gab den Anlass für die Straßenverkehrswacht NRW im Kreis Kleve gemeinsam mit den Schulen den „Glühwürmchentag“ zu initiieren. Die Idee: Die Kinder sollen an einem Tag möglichst auffälligst reflektierend und hell erleuchtet zur Schule gehen, neben Warnwesten alles umhängen was im Dunkeln nicht mehr übersehen werden kann.

Die Städtische Katholische Grundschule an der Hauptstraße in Wetten hatte das Thema begeistert aufgegriffen und rief die Eltern am vergangenen Montagmorgen zu eben jener Aktion auf. Früh um halb acht wartete Anna Molderings, die Leiterin der Grundschule, mit einem dicken Leuchtstab im Morgendunkel auf ihre Schützlinge: „Für unser Lehrerkollegium und die Mitglieder der Schulpflegschaft war klar, da machen wir mit, denn wir haben gemerkt, dass es bei manchen Elte…