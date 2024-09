Letzter Tag im Rewe-Markt

Die Regale waren schon fast alle leer, als der Rewe-Markt am Roermonder Platz seine Türen ein allerletztes Mal für die Kundinnen und Kunden öffnete. Starke Rabatte hatten schon die ganze vergangene Woche gelockt, denn es hieß, alles muss raus. Trotzdem waren viele am letzten Verkaufstag, 31. August 2024, verwundert, dass es kaum noch etwas zu kaufen gab. Dass es zu Ende geht, war vielen wohl nicht klar gewesen. Die Vorstellung, dass das Kaufcenter nun wohl erstmal leer bleibt, ist nach so vielen Jahren eine schwierige.

Besonders schwer fiel der Abschied den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Teil schon einige Jahrzehnte dort gearbeitet haben. So liefen an diesem Tag immer mal wieder die Tränen über die Wangen. Doch Abschied kann man auch feiern, und das nahmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Herzen und sorgten mit Musik und dem einen oder anderen Schluck Alkohol für gute Laune. Denn die Regale waren vielleicht leer, aber die Herzen waren voll mit Erinnerungen und Dankbarkeit für die Zeit am Roermonder Platz.

Nach dem Feierabend ging es dann noch gemeinsam ins Restaurant „Herr Lehmann“, wo der Tag einen schönen Ausklang fand.