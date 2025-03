Letzter Spieltag für 1. und 2. Mannschaft

Spielbericht 2. Mannschaft 22.03.2025

Die 2. Mannschaft trat zu Hause gegen BSF Goch 2 an und hat mit dem Sieg den letzten Tabellenplatz verlassen. Heinz Franzen tat sich schwer gegen den Gocher Matthias Tenhaft. Er verlor knapp 41 zu 45 in 20 Aufnahmen. Thomas Büchner konnte trotz schlechtem Spiel für Kervenheim einen Punkt erspielen. Die Partie endete 50 zu 50 gegen Werner Männchen in 20 Aufnahmen. Fritz Wiegand machte sein erstes Spiel für Kervenheim in dieser Saison, er gewann 62 zu 28 in 20 Aufnahmen. Die Siegpunkte holte Karl-Heinz Brouwers für Kervenheim. Er gewann 89 zu 78 in 20 Aufnahmen gegen Harald John. Somit war der 5:3 Sieg perfekt.

Spielbericht 1. Mannschaft vom 22.03.2025

Die 1. Mannschaft musste beim hohen Favoriten BSF Goch 1 antreten, und das auch noch ersatzgeschwächt. Karl-Heinz Schmithuisen musste deshalb zweimal spielen, Das erste Spiel verlor er gegen den Gocher Egon Tenhaft 36 zu 200 in 9 Aufnahmen. Am zweiten Brett spielte Michael Brouwers für Kervenheim. Er verlor nach gutem Spiel gegen Heinz Schmale mit 108 zu 200 in 16 Aufnahmen. Thomas Cholewa fand nicht zu seinem Spiel und verlor knapp gegen Winfried Berben 77 zu 85 in 20 Aufnahmen. Die Ehrenpunkte holte der Kervenheimer Spieler Karl-Heinz Schmithuisen im zweiten Spiel. Er gewann nach sehr gutem Spiel gegen Heinz Jansen 121 zu 42 in 20 Aufnahmen. Das änderte aber nichts am Sieg der Gocher. Ein kleiner Trost blieb den Kervenheimern: Sie brachten den Gochern im Hinspiel den einzigen Verlustpunkt bei.