Letzte WortKlangStille am Niederrhein

Voller Dankbarkeit blicken Ruth Plege, Achtsamkeitstrainerin, und Annette Giefer, Musikerin, auf ein Jahr der Reihe „WortKlangStille“ zurück. Ihre zurückliegenden Programme zu den Themen Stille, Hoffnung und Liebe sind auf großes Interesse und sehr berührtes Publikum gestoßen. „Ich habe alle drei Ausgaben der WortKlangStille besucht und konnte angeleitet durch die bewegenden Texte und Klänge mit jedem Mal schneller und tiefer in die Stille eintauchen. Die drei Minuten Stille habe ich als Kraftquelle in meinen Alltag eingebaut“, resümiert eine Besucherin aus Kevelaer.

Für Ruth Plege und Annette Giefer haben sich aus der WortKlangStille neue Arbeitsfelder entwickelt. Mit den Themen Achtsamkeit, Atem und Musik bieten sie über den Niederrhein hinaus Seminare und Coachings zur Stressbewältigung und Resilienzförderung an. Die WortKlangStille ist dabei ein Bestandteil ihrer gemeinsamen Arbeit und bringt die beiden selbst immer wieder in ihre Ruhe und Kraft zurück.

So wird das Format auch nicht beendet, sondern weiterentwickelt. Interessierte können sich auf neue Angebote wie „WortKlangStille interaktiv“ oder „WortKlangStille special“ freuen. Dabei wird das Erschließen neuer Räume – äußerer wie innerer – weiterhin im Fokus stehen.

Zur vorerst letzten Veranstaltung WortKlangStille in bekanntem Rahmen laden die beiden Initiatorinnen am Sonntag, 29. September 2024, um 18 Uhr in die Clemenskapelle Kevelaer und am Sonntag, 13. Oktober 2024 um 17 Uhr in die Kapelle der Wasserburg Rindern ein. Das Thema lautet – passend zu ihrer eigenen Grundhaltung: Dankbarkeit.

„Dankbarkeit ist eine Ressource, von der wir nicht genug bekommen können“, ist sich Ruth Plege sicher. So führt sie mit ihren einfühlsamen Texten die Besucher zu dieser Kraftquelle und gibt Impulse, mehr Dankbarkeit in den Alltag zu integrieren.

Annette Giefer freut sich darauf, auch dieses Mal zwei Flöten zum Klingen bringen zu können: die tiefen, warmen Töne der Altflöte werden auf andere Resonanz im Außen und Innen treffen als der strahlende Klang der Querflöte.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich willkommen.