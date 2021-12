Letzte Kevelaerer Spätschicht in diesem Jahr

In den Straßen funkelt die zauberhafte Weihnachtsbeleuchtung, die Tannenbäume sind geschmückt und vom Krippenmarkt weht ein köstlicher Duft durch die Straßen. Die gute Nachricht zuerst: Die „Kevelaerer Spätschicht“ findet auf jeden Fall statt. Wie gewohnt haben am kommenden Freitag, 3. Dezember 2021, wieder viele Händler*innen und Gastronom*innen in der Kevelaerer Innenstadt bis 21 Uhr geöffnet.

Auf die Versorgung durch einen Foodtruck und die „Cocktailambulanz“ und auch auf einen musikalischen Act haben die Organisator*innen aufgrund der aktuellen Coronaentwicklung bewusst verzichtet, „da wir die 2G-Maßnahmen in diesen Bereichen nur schwer kontrollieren könnten und Euch und uns keinem zusätzlichen Risiko aussetzen möchten. Wir freuen uns auf die letzte Spätschicht des Jahres mit Euch und wünschen allen eine gesunde und entspannte Adventszeit.“