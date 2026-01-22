Letzte Chance auf Förderung

Mit der Fertigstellung des Peter-Plümpe-Platzes im Herzen Kevelaers ist ein zentraler Meilenstein der Innenstadtentwicklung erreicht. Nach über zehn Jahren nähert sich die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes für die Kevelaerer Innenstadt nun ihrem Ende. Damit rückt auch das Hof- und Fassadenprogramm in seine letzte Phase.

Private Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien im festgelegten Fördergebiet der Innenstadt haben letztmalig die Möglichkeit, Zuschüsse für die Aufwertung ihrer Gebäude zu beantragen. Gefördert werden unter anderem Maßnahmen zur Fassadengestaltung, zur Entsiegelung und Begrünung von Hof- und Garagenflächen sowie Arbeiten an Außenwänden und Dächern. Bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten können übernommen werden.

Alle Projekte, für die noch eine Förderung beantragt wird, müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2026 vollständig umgesetzt und abgerechnet sein. Eine realistische und zügige Zeitplanung ist daher Voraussetzung für eine Bewilligung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten weiterhin persönliche Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung im Stadtkernmanagement der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Seit 2018 wurden bereits über 35 Projekte über das Hof- und Fassadenprogramm gefördert. Die durchschnittliche Fördersumme lag bei rund 7.000 Euro pro Projekt. Dieses private Engagement leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes und stärkt die Attraktivität der Kevelaerer Innenstadt nachhaltig.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler betont die Bedeutung des Programms: „Die vielen umgesetzten Projekte zeigen, wie viel erreicht werden kann, wenn Stadt und private Eigentümer an einem Strang ziehen. Das Hof- und Fassadenprogramm ist ein starkes Zeichen für Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein – und eine echte Chance, unsere Innenstadt auch langfristig lebendig und ansprechend zu gestalten.“

Weitere Informationen

Ausführliche Informationen zum Hof- und Fassadenprogramm sowie zur Antragstellung sind auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt Kevelaer abrufbar:

https://www.kevelaer.de/bauen-umwelt/stadtplanung/stadtkernerneuerung/foerdermoeglichkeiten-fuer-privatpersonen/#accordion-1-0.