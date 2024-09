Letzte Chance auf den Klimaschutzpreis

In diesem Jahr verleiht Kevelaer zum vierten Mal in Folge gemeinsam mit dem Unternehmen „Westenergie“ den Klimaschutzpreis. Alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen, Initiativen und Projektgruppen aus Kevelaer sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Projekten und Aktionen zum Klima- und Umweltschutz zu bewerben. Einsendeschluss für Bewerbungen ist Sonntag, 15. September 2024.

Die drei besten Projekte in Kevelaer werden mit attraktiven Preisgeldern ausgezeichnet: der erste Preis wird mit 1.250 Euro ausgezeichnet, der zweite Preis mit 750 Euro und der dritte Preis mit 500 Euro.

Darüber hinaus erhalten alle weiteren Teilnehmenden einen nachhaltigen Sachpreis.

Gesucht werden Projekte, die dem Klima- und Umweltschutz zugutekommen und lokal sowie ehrenamtlich umgesetzt werden. Alle Initiativen, die einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten, sind willkommen. Beispiele für mögliche Projekte sind Reparaturangebote, die alten Gegenständen neues Leben schenken, gemeinsame Müllsammelaktionen für eine bessere Umwelt, Gestaltung von Naturgärten als bunte Lebensräume für Mensch und Tier und Unterstützung der Insektenwelt durch das Anlegen von Blühstreifen.

Bewerben können sich Projekte, die bis zum 15. September 2024 abgeschlossen sind oder sich zu diesem Zeitpunkt in der Umsetzung befinden. Die Anmeldung dauert nur wenige Minuten.

Interessierte können sich über folgendes Formular bewerben: https://klimaschutzpreis.westenergie.de/bewerbungsformular. Dabei sollten die Teilnahmebedingungen sowie der Einsendeschluss am 15. September 2024 eingehalten werden. Alle Informationen findet man unter: https://www.westenergie.de/de/regionales-engagement/nachhaltigkeit/klimaschutzpreis.html.