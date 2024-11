Zurück in der Heimat entführte die Autorin die Anwesenden nach Schweden Lesung: Sandra Åslund präsentierte ihren neuen Krimi

/ von Geertje Wallasch

Sandra Åslund bei der Lesung Foto: gee

Da war sie wieder. Nach Lesungen in Berlin las Sandra Åslund auch wieder in Kevelaer. Hier am Niederrhein ist die Autorin aufgewachsen. Beinahe hätte es nicht geklappt, wegen Erkrankung musste sie Lesungen absagen.

Wenn sie nun aus dem zweiten Band ‚Still ist die Nacht‘ ihrer Schweden-Krimi-Triologie vorliest, möchte man ihr länger zuhören, als es während einer Lesung möglich ist.

Die Autorin versteht es, eine Spannung zu erzeugen, die neugierig macht, wenn sie liest und ihre Protagonisten während des Lesens auftreten lässt.

Dabei erfahren die Gäste einiges über Schweden, seit einigen Jahren die Wahlheimat von Sandra Åslund.

Auf einer Leinwand gibt es Fotos und Videos zu sehen, die die Landschaft des Landes zeigen.

Ihr Mann Viktor hat die Musik dafür eingespielt, ihre Tochter Rebecca singt ein schwedisches Lied. In der Gaststätte wird es sehr still. Nicht nur die Großeltern und die Mutter der jungen Sängerin lauschen diesem wunderbaren Lied.

Grafische Darstellungen zeigen den Gästen im Hotel Goldener Löwe, wo genau der Kriminalfall spielt.

Waren Maya Topelius und Pär Stenqvist beim ersten Fall mitten im Winter im hohen Norden unterwegs, befindet sich der Tatort im zweiten Band zu…