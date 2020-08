Lesung mit Lia Tilon

Die niederländische Schriftstellerin Lia Tilon liest im Rahmen des Literarischen Sommers/Literaire Zomer am Sonntag, 23. August, um 11 Uhr, im Museum Schloss Moyland aus ihrem Roman „Der Archivar der Welt“.

Die Idee zum Roman entstand, als Lia Tilon im Zuge einer Recherche zu Albert Kahn auf die Tagebücher seines Chauffeurs Alfred Dutertre stieß. Nach einer wahren Begebenheit erzählt Der Archivar der Welt die Geschichte eines großen humanistischen Abenteuers und von der Freund-schaft zweier ungleicher Männer.

Zum Roman

Eigentlich ist Alfred Dutertre der Chauffeur des Pariser Bankiers Albert Kahn. Jetzt soll er für ihn zum Fotografen werden: Kahn plant ein Archiv der Welt in Bildern, ein Projekt für den Frieden, das die Völker der Erde nä-her zusammenbringen soll. Dutertre und Kahn brechen auf zu einer Reise, nach Japan, Hawaii, in die Mongolei. Als Kahn sein Vermögen in der Welt-wirtschaftskrise verliert und sich schwer krank zurückzieht, bleibt Dutertre an seiner Seite, und in über 72.000 Fotos blicken sie gemeinsam zurück. (Quelle: dtv Verlagsgesellschaft, München)

Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Hintzen, Kleve, oder im Museum (kartenvorverkauf@moyland.de).

Literarischer Sommer

Das deutsch-niederländische Literaturfestival Literarischer Sommer/Literaire Zomer hat sich als Sommer-Highlight in der Kulturregion Niederrhein etabliert und setzt ein positives Zeichen für das kulturelle Zusammenwachsen Europas und die Verbundenheit der Nachbarländer. Das gesamte Pro-gramm ist auf www.literarischer-sommer.eu abrufbar.