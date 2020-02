Leseratten und Bücherwürmer willkommen

Die Schülerinnen und Schüler der Städt. Kath. Grundschule in Wetten haben Grund zur Freude, besonders die Leseratten. Vor kurzem übergab der Verein Context e. V. Schulleiterin Anna Molderings (stellvertretend für das Kollegium) eine Bücherspende im Wert von 500 Euro.

Als gemeinnütziger Verein, der als freier Träger in der Kinder- und Jugendhilfe tätig ist, hatte Context e. V. Spendengelder erhalten. Diese Mittel möchte der Verein, gemäß seiner Satzung, für einen gemeinnützigen Zweck einsetzen. So entstand die Idee der Bücherspende für Grundschulen. Die angesprochenen Schulen in den Kreisen Kleve und Wesel waren aufgerufen, eine Auflistung des gewünschten Lesematerials an den Verein zu schicken. Um den Rest kümmerte sich Context e. V..

Das Lehrerkollegium und die Schüler der Wettener Grundschule freuen sich über die Gabe. Schulleiterin Anna Molderings ist begeistert: „Die Bücher sind eine echte Bereicherung für unsere lesebegeisterten Schüler.“ Auch das Context-Team zeigt sich glücklich und zufrieden. Nicole Wagener und Sascha Labohm sind sich nach der Übergabe einig: „Die Freude der Kinder bestätigt uns, die richtige Entscheidung zur Verwendung der Spendengelder getroffen zu haben.“

Context e. V. ist als gemeinnütziger Verein in der freien Kinder- und Jugendhilfe tätig. Der Verein ist, gemäß § 75 SGB VIII, anerkannter Träger des Landesjugendamtes (Landschaftsverband Rheinland) und des Landes NRW (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen).

Schwerpunkt der Arbeit ist die Vermittlung und Betreuung von Kindern in geeignete Familien, wenn diese in ihren Herkunftsfamilien nicht mehr leben können. Wer Kindern ein sicheres und liebevolles zu Hause geben möchte, findet auf der Homepage des Vereins weitere Informationen www.context-ev.de .