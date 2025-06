Der Busman Leo

/ von Kevelaerer Blatt



Jetzt, Mechel, wissen wir also, wie der neue Papst heißt: Leo XIV.

Nach Pius XII., Johannes XXIII., Paul VI., Johannes Paul I., Johannes Paul II., nach Papst Benedikt XVI. und nach Papst Franziskus nun also Papst Leo XIV.

“Leo“ ist eigentlich Lateinisch und bedeutet „Löwe“. Der Löwe wird in der Fabel nicht nur als König der Tiere bezeichnet, er ist auch das Sinnbild für Stärke.

Schon der erste Papst dieses Namens, Leo der Große, musste in seinem Leben viel Stärke beweisen.

In der Toskana geboren, wurde er im Jahre 440 in Rom geweiht. Bereits zu Beginn seines Pontifikates musste er die Kirche neu ordnen und gegen Irrlehren verteidigen, indem er die beiden Naturen in Jesus Christus herausstellte: die göttliche und die menschliche, während die Ostkirche nur eine Natur in Christus sah: die Mensch gewordene göttliche.

Schließlich konnte er sich mit seiner Auffassung im Konzil von Chalkedon (451) durchsetzen.

Im Jahr darauf fielen die Hunnen in Italien ein. Papst Leo reiste dem Heer Attilas entgegen, wo er ihn in Mantua traf. Attila war so beeind…