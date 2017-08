Lena Pauels und Co. scheiden bei EM im Halbfinale aus

Die deutschen U19-Frauen sind mit der Kevelaererin Lena Pauels im Kader bei der U19-Europameisterschaft in Nordirland am Donnerstagabend im Halbfinale gegen den Nachwuchs Frankreichs ausgeschieden. Nach einer 1:0-Pausenführung hatten die Französinnen am Ende das Glück auf ihrer Seite und konnten ins EM-Finale einziehen. Pauels hatte beim Turnier einen Einsatz für die DFB-Frauen sammeln können.

In der Gruppenphase hatte sich der deutsche Nachwuchs von Trainerin Maren Meinert souverän als Gruppenerster für das Semifinale und damit gleichzeitig für die kommende U20-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Frankreich qualifiziert. In der Auftaktpartie am vergangenen Dienstag hatten die Deutschen mit 3:0 gegen Schottland gewonnen, im zweiten Spiel setzte man sich mit 2:0 gegen Spanien durch und machte damit schon den Halbfinaleinzug perfekt. In der dritten Partie bekam Lena Pauels im Tor der DFB-Elf dann den Vorzug vor Stammtorhüterin Vanessa Fischer und hielt bei dem deutlichen 6:0-Sieg gegen die U19 Nordirlands ihren Kasten sauber. Doch 11:0 Tore in der Vorrunde brachten am Ende auch kein Glück für das Halbfinale. Damit ist der große Traum von Pauels und ihren Mannschaftskameradinnen, den U19-Europameistertitel in diesem Jahr nach Deutschland zu holen, geplatzt. Im Finale treffen am Sonntagabend Spanien und Frankreich aufeinander.

Für Lena Pauels geht es nach dem Ausscheiden mit den DFB-Frauen bald mit dem SV Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga weiter. Nach dem Aufstieg in der letzten Saison startet die Kevelaerer Torhüterin mit den Norddeutschen in eine spannende Saison. „Die Vorfreude ist natürlich riesig! Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich und es warten schwere Aufgaben auf uns, denen wir uns gerne stellen und an denen wir wachsen wollen“, hatte die 19-Jährige bereits vor dem Turnier in Nordirland in einem Interview mit dem Kevelaerer Blatt verraten. In der Allianz Frauen-Bundesliga geht es für Pauels und Co. am 3. September mit einem Heimspiel gegen den SV Sand los.