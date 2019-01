Da hatte meine liebe Mechel nicht recht, als sie letztens meinte: „Dat was et gewest.“ In meiner eigenen Heimatzeitung muss ich nämlich lesen, dass das Thema Briefkasten am Kapellenplatz noch lange nicht ausgestanden ist. Der soll nach dem Willen der Post und der Ankündigung ihrer Sprecherin nun doch wieder weg! Podomme! Wat es dor loss? Nach einigem Hin- und Herfrage…