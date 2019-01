Wer nach einem Gespräch mit Angelo Carbone immer noch kein überzeugter Kaffeetrinker ist, ist entweder in seiner Liebe zum englischen Breakfast- und Fünf-Uhr-Tee besonders glaubensstark oder ein konsequenter Verweigerer derartiger Genüsse. Die Begeisterung für seine Profession sprudelt aus dem gebürtigen Neapolitaner jedenfalls nur so heraus und man kann sich ihr wirklich nur schwer entziehen. Kürzer als es Angelo Carbone selbst tut, ist es auch kaum zusammenfassen: „Das sind irgendwie meine Wurzeln: Ein Italiener in Deutschland und Kaffee ist immer ein gutes Thema.“