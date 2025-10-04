Leichtathleten U12 beim Landesfinale

Das Team Kevelaer lief am 27. September 2025 zusammen mit Mannschaften aus dem ganzen Verband Nordrhein ins Stadion vom TUS Köln rechtsrheinisch zum Landesfinale des Jochen-Appenrodt-Pokals ein.

Zum Team der Zehn- und Elfjährigen zählten Lotta Wolters, Franziska Dahler, Marie Bosch, Jette Verhülsdonk, Lena Brauers, Lorena Welbers, Lia Verheyen, Felia Jakobs, Tamilo Ingenillem, Moritz Funke und Hannes Gierenz.

Auf dem Programm stand ein Teamwettkampf der Kinderleichtathletik, bei dem die jungen Sportler die Disziplinen Hürdenpendelstaffel, Additionsweitsprung und Medizinballstoßen sowie einen Stadioncrosslauf zu bewältigen hatten. In jeder Disziplin wurde eine Mannschaftsleistung aus den besten Einzelleistungen ermittelt. So kam es auf jedes einzelneder elf Kinder an und die jungen Athleten warfen sich mächtig ins Zeug.

Bei gutem Wetter und einem toll hergerichteten Stadion kämpfte sich das Team von Station zu Station und somit durch einen langen Wettkampftag.

Abschließend hatten sogar alle noch die Kraft, die Crossrunde über ca. 1900m zu bewältigen.

Jedes Kind gab in den Einzeldisziplinen sein Bestes und trug so zum 14. Platz in der Teamwertung bei. Die jungen Athleten können zufrieden sein und stolz auf eine tolle Energieleistung ihres Teams zurückblicken.

Der Glückwunsch des Team Kevelaer geht an den ASC Düsseldorf, der dieses Jahr den Jochen-Appenrodt-Pokal mit nach Hause nehmen kann.