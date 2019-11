Vor knapp drei Jahren schlossen sich die vier Kommunen Geldern, Kevelaer, Straelen und Nettetal zur LEADER-Region „Leistende Landschaft“ („LeiLa“) zusammen, um sich für die ländliche Entwicklung in der Region einzusetzen. Nun zogen die Bürgermeister, die Mitglieder des Projektauswahlgremiums zusammen mit dem Regionalmanagment eine Zwischenbilanz über die Entwicklung der Projekte in der Region. In Kevelaer stellten der „Lei.La“-Vorsitzende und Kevelaerer Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, die Geschäftsführerin Ute Neu und Schatzmeister Wilfried Bosch gemeinsam die „Lei.La“-Leistungen für die Region vor.