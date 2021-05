Lei.La fördert 19 Kleinprojekte in der Region

Das Entscheidungsgremium der „LEADER-Region Leistende Landschaft“ tagte Ende März, um über die eingegangenen Projektanträge im Förderprogramm „Kleinprojekte“ zur Strukturentwicklung der ländlichen Räume zu entscheiden.

„Es gab mit ca. 40 Anträgen und einem Gesamtprojektvolumen von mehr als 450.000 € einen großen Ansturm auf die Fördermittel im Programm ,Kleinprojekte‘“, so Ute Neu, Regionalmanagerin der LEADER-Region, „es konnten daher nicht alle Projektbewerbungen zum Zuge kommen“. Mit den 19 ausgewählten Kleinprojekten wurden die für dieses Jahr zur Verfügung stehenden Fördermittel in Höhe von 200.000 Euro vollständig gebunden. 180.000 € werden vom Bund und vom Land NRW finanziert, den regionalen Eigenanteil von 20.000 € teilen sich die vier Kommunen Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen.

Zu der Auswahl gehört eine bunte Mischung verschiedenster Projekte und Themenfelder von Biodiversität, Tourismus und sozialem Miteinander bis hin zur Stärkung der Ortskerne. „Es sind Projekte aus allen vier Kommunen mit dabei“, wie Ute Neu jetzt offiziell mitteilte. In ihrer Pressemitteilung listet die Geschäftsführerin mehrere Projekte und ihre Bedeutung für die unterschiedlichen Handlungsfelder auf.

Infrastruktur und Lebensqualität

Die ausgewählten Kleinprojekte leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Verbesserung der Infrastruktur und der Lebensqualität in der Region. Der Verein Kulturunterstützung linker Niederrhein e.V. schafft zur Aufrechterhaltung von gemeinnützigen Engagement- und Ehrenamtsstrukturen einen Materialverleih zu Veranstaltungszwecken an. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein e.V. Lobberich erhöht die Aufenthaltsqualität in Lobberich durch grüne Inseln mit Sitzmöglichkeiten. In Geldern greift das IMI-Team das Motto „Land-Leben-Stadt“ auf und bepflanzt unter Bürgerbeteiligung Pflanzkübel an Straßen und Plätzen, die über das Jahr von allen geerntet werden können.

Naherholung und Freizeit

Durch die Kleinprojekteförderung werden Naherholungs- und Freizeitangebote in der Region weiter ausgebaut. Dafür erhält der Verein Grow Holt e.V. einen Tauschtreff für Bücher und Spiele an der Grundschule in Auwel-Holt. Am Waldfreibad Walbeck wird der Aufenthalt für Familien attraktiver durch eine Seilbahn, Sonnensegel und Familiensofas. Der Aktiv-Bewegungsparcours am WasserStraelen wird um einen Treffpunkt mit Sitzbänken ergänzt. Der Schulhof in Walbeck als Treffpunkt in der Mitte des Dorfes erhält eine Boulderwand. Eine Ruheoase auf einer Radtour wird in Breyell am Speckerhof eingerichtet. In Nettetal werden sechs Selfie-Points an touristisch attraktiven Standorten mit einmaligen Panoramablicken errichtet. In Hinsbeck wird es an einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Verkaufsautomaten einen Streichelzoo geben. In Geldern soll die mittelalterliche Geschichte durch einen Festungswanderweg, der die Verläufe der Stadtmauer und der ehemaligen Befestigungsanlage nachzeichnet, erlebbar gemacht werden.

Biodiversität und Artenschutz

Projekte, die die Biodiversität und den Artenschutz unterstützen, wurden ebenfalls mit einer Förderung bedacht. In Ortsteilen von Kevelaer werden Multifunktionsnisthilfen installiert und ein mobiler Wildbienenlehrpfad wird angeschafft. In Nettetal werden Imkergeräte angeschafft, die es ermöglichen, einen eigenen Wachskreislauf aufzubauen, um die Gesundheit der Bienen zu schützen. Gleichzeitig wird in Nettetal eine Wildblumenwiese angelegt, die die Insektenvielfalt fördern soll.

Gemeinschaft im ländlichen Raum

Auch die Stärkung der Gemeinschaft im ländlichen Raum wurde von dem Entscheidungsgremium honoriert. Deshalb können sich gleich mehrere Vereine über Investitionen in ihre Vereinsheime oder ihre Ausstattung freuen. Die Bürgerinitiative Barbaraviertel e.V. wird seniorengerechte und barrierefreie Möbel für den bib-Treff anschaffen, der Verein wirksam e.V. aus Kevelaer wird in eine technische Ausstattung investieren, um das KUK-Atelier zu einem offenen „Visionenlabor“ mit Charakter eines Co-Workingspace weiterzuentwickeln. Des Weiteren erhält die Schießsportgemeinschaft Kevelaer einen Zuschuss für eine neue Getränkekühltheke, um künftig Veranstaltungen u.a. für Jugendliche professionell organisieren zu können.

Zur Steigerung der ökonomischen Kompetenz in der Region wird durch das Unternehmerinnen Forum Niederrhein ein Zukunftskongress zum Thema „Zukunft denken, Zukunft gestalten“ organisiert.

Abschluss der Projekte bis spätestens November

Den Sommer über haben die Projektträger*innen nun Zeit, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Im November müssen die Projekte spätestens abgeschlossen sein. Geplant ist, Projekte und Projektträger*innen der Reihe nach vorzustellen, sobald die ersten Ergebnisse sichtbar sind.