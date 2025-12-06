An diesem Donnerstag vor 100 Jahren kam Friedrich Börgers auf die Welt Lehrer, Christdemokrat, Bürgermeister

/ von Delia Evers

Bürgermeister Dr. Friedrich Börgers (r.) im Mai 1992 bei der Vorstellung eines neuen Kevelaer- Bildbands mit (v.l.) Inge Kehrberg (I+W-Werbeagentur), Bruder Seebald Stark (Vertreter der Wallfahrtsleitung), H. Walter Grave (Fotograf) und Heinz Paal (Stadtdirektor) KB-Foto: Martin Willing

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Er war – nach Karl Dingermann und vor Heinz Paal – zwei Perioden lang ehrenamtlicher Bürgermeister von Kevelaer.

Ende 1947 war er aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden, die er in Kevelaers späterer Partnerstadt Bury St. Edmunds verbracht hatte. Am Heiligen Abend klopfte der Heimkehrer an die Tür seiner Eltern in seiner Geburtsstadt Sterkrade; hier war er als Sohn eines Schlossers im Bergbau aufgewachsen. Später erinnerte sich Friedrich Börgers an dieses Detail: „Ich musste wirklich klopfen. Die Klingel war kaputt.“

Der junge Mann nahm noch im selben Jahr sein Studium auf und wurde Lehrer an einem Gymnasium. Der politisch interessierte Katholik war Mitglied in der Zentrumspartei und trat nach deren Auflösung 1964 der CDU bei.

Er interessierte sich für das Konzept der Gesamtschulen und entwickelte sich zum Spezialisten. So wurde Kevelaers Stadtdirektor Dr. Karl-Heinz Röser auf ihn aufmerksam. 1969 setzte er sich mit Börgers in Verbindung und bat den Sterkrader, die Stadt Kevelaer b…