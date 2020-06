Leerstehendes Haus brannte

Am Freitag, 05.06.2020, gegen 00:53 Uhr, wurde der Brand eines Einfamilienhauses auf der Gelderner Straße gemeldet. Das zur Zeit leerstehende Haus war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die B9 wurde für die Dauer des Einsatzes der Feuerwehr gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.