Knapp 2.500 polnischstämmige Bürger leben aktuell in Kevelaer und den Ortschaften. Unter den ausländischen Mitbürgern stellen sie in der Wallfahrtsstadt die größte Volksgruppe dar. Für polnische Menschen gibt es daher auch in der Marienstadt ein breites Angebot in Bezug auf polnische Lebensmittel, Polnischunterricht oder polnische Messen.