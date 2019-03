Lebensgefährlich verletzt

Am Dienstag, 5. März, gegen 9 Uhr, fuhr eine 52-jährige Frau aus Kleve in einem Mazda MX5 aus Richtung Uedem auf der Straße Et Grotendonk. In Höhe eines Kieswerks kam sie aus bislang ungeklärter Ursache ausgangs einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der nassen Fahrbahn ab. Der Mazda rutschte quer über den angrenzenden Grünstreifen und Radweg und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die 52-Jährige war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie verlezte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Es besteht Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft forderte einen Sachverständigen an. Der Mazda wurde sichergestellt. Die Unfallstelle war bis gegen 12 Uhr für beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung und Betreuung von Angehörigen.