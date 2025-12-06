40 Jahre Wassersportverein Kevelaer Lebensfreude auf dem Wasser

/ von Rudolf Beerden

Wassersportverein Kevelaer: Frank Peters, n.a., Markus Menne, Rainer Sestig, Dirk Hecker, Werner Linsen, Helmut Maiwald, Heinrich Willems, Theo Verheyen, Reinhold Hentemann, n.a., und unten Mitte Rudolf Kirchesch (v.l.). Nicht auf dem Foto: Thomas Weidner, Heinz Deselaers und Hassan Mowaghar. Foto: bee

Der Wassersport Verein Kevelaer e.V. feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Anlässlich des Jubiläums kamen die Mitglieder zum traditionellen Weckmannessen bei ihrem Kameraden Markus Menne in Wetten zusammen und ließen die Vereinsgeschichte Revue passieren.

Gegründet wurde der Verein 1985 ursprünglich als Kanu-Verein mit selbstgebauten Kajaks, die auf der Niers unterwegs waren. Einmal auch im Freibad, um zu zeigen, dass man mit einem Kajak vom 3-Meterbrett in die Tiefe eintauchen kann und dabei unversehrt wieder auftaucht, so wie es auch auf Gebirgsflüssen der Fall sein kann.

Die Gemeinschaft errichtete in Eigenleistung ihr legendäres „Bootshaus“ auf einem Grundstück an der Niers, das Dr. Edmund Bercker den wassersportbegeisterten Gründungsmitgliedern zur Verfügung gestellt hatte. 1998 wurde das alte Bootshaus durch einen Brand zerstört, der vermutlich auf Brandstiftung zurückzuführen war, aber nie aufgeklärt werden konnte. Mit groß…