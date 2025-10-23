Lebensenergie und Resilienz stärken

In ruhiger Atmosphäre und lichtdurchfluteten Räumen sich eine Zeit lang liebevoll und aufmerksam nur sich selbst zuwenden: dazu werden die Teilnehmenden des Seminars „ImPuls der Zeit“ am Samstag, 8. November 2025, von 9.30 bis 13.30 Uhr eingeladen.

Veranstalter in Zusammenarbeit mit dem Kevelaer Marketing sind Ruth Plege, Stress- und Mentalcoach & Achtsamkeitstrainerin, und Annette Giefer, Atem- und Resilienztrainerin und Musikerin. Veranstaltungsort sind deren neue und lichtdurchflutete Räumlichkeiten auf der Friedensstraße 49 in Kevelaer.

Das Angebot richtet sich an Männer und Frauen, die Kraft auftanken und körperlichen oder psychischen Überlastungssymptomen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Burnout oder Depressionen vorbeugen möchten.

Nachhaltige Entlastung

Durch Atem- und Körperarbeit sowie Achtsamkeitstechniken werden die Teilnehmenden angeleitet, tieferliegende Blockaden behutsam zu lösen und die eigene Lebenskraft wieder fließen zu lassen.

Ziel ist es, nachhaltige Entlastung und neue Handlungsfähigkeit im Alltag zu fördern. Während des Seminars kann eine Abfolge aus praktischen Übungen, geführten Atemsequenzen und ruhigen Phasen der Selbstwahrnehmung, ergänzt durch musikalische Impulse und Reflexionszeiten, erlebt werden.

„Mit diesem Seminar soll ein geschützter Raum geschaffen werden, in dem die Teilnehmenden wieder Zugang zu ihrer inneren Kraft finden können“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleitung Tourismus. Die Veranstaltung wendet sich an alle, die vorsorglich handeln möchten; sie ersetzt jedoch keine ärztliche oder therapeutische Behandlung bei bestehenden Erkrankungen.

Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, der Preis beträgt 80 Euro pro Person. Karten können im Ticketshop oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob gekauft werden, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Weitere Informationen unter www.impulse-der-achtsamkeit.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und in der Vorverkaufsstelle.