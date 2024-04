Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve geht einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: Derzeit ist die Erneuerung der eigenen Homepage in vollem Gange. Es ist die Umstellung auf ein neues Datenmanagement-Programm erfolgt und parallel dazu setzt die Kreis-WfG in ihrer Kommunikationsstrategie zunehmend auch auf Social-Media.

Den Auftakt macht eine Social-Media-Kampagne unter dem Motto „Leben und Arbeiten im Kreis Kleve“, die in Kürze startet. Regionale Unternehmen stellen sich in regelmäßig ausgespielten Clips vor und erläutern die Vorzüge ihres Standorts. Darin stellen die Unternehmensvertreter ihren Betrieb vor und erläutern, weshalb sie gerne im Kreis Kleve leben und arbeiten. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen in den Clips zu Wort. Die Beiträge sind auf Facebook und Instagram abrufbar.