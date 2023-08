240 Teilnehmende bei der „Big Challenge“ bekommen 200.000 Euro gegen den Krebs zusammen Laufen, walken, radeln

/ von Hildegard van Lier

Georg Biedemann (Mitte) mit einigen Teilnehmenden am Start der Big Challenge. Foto: HvL

Georg Biedemann, Initiator von „Big Challenge“, war am vergangenen Samstag ein gefragter Mann: „Hallo Georg, kannst du dir das mal eben anschauen …“. Im gleichen Augenblick klingelte sein Handy, „Kein Problem, ich kümmere mich darum“, versprach er ins mobile Gerät. Kaum war das Gespräch beendet, erfolgten Anweisungen, ganz ruhig, ganz gelassen. Und so ganz nebenbei hatte der Landwirt noch seinen kleinen Enkel im Blick, der steckte nämlich mit seinem Bobby-Car fest. „Moment, der Opa hilft dir.“

Georg Biedemann hatte alles im Griff. Sogar der aufkommende Regen wirkte fast wie bestellt. Denn den nahmen die teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler als willkommene Abkühlung. Etwa 240 sportlich aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer ließen es sich am vergangenen Samstag nicht nehmen, für den guten Zweck im Kampf gegen den Krebs zu laufen, zu walken oder zu radeln. Die vor zehn Jahren in Winnekendonk gegründete Initiative „Big Challenge – Sportlich aktiv gegen Krebs“, veranstaltete am vergangenen Wochenende auf dem landwirtschaftlichen Hof des Initiators, Georg Biedemann, wieder einen Lauf. Ziel der Big Challenge ist es, eine möglichst hohe Spendensumme für die Deutsche Krebshilfe zu sammeln. Es war die bereits siebte Veranstaltung dieser Aktion. Corona erzwang auch hier eine Pause.

Neu aufgestellt

„Die Zeit aber haben wir genutzt, um uns neu aufzustellen“, erklärte Georg Biedemann. Ein etwa 50-köpfiges Team aus Frauen und Männern organisiert, plant und arbeitet mittlerweile…