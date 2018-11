Laternenfest an Wettener Schule

Beeindruckende Lichter und eine schöne Atmosphäre bot das Laternenfest an der Wettener Grundschule. Die Kinder hatten in den Schulräumen die Lampen aufgestellt, die sie am Folgetag bei dem Martinszug gemeinsam durch die Ortschaft tragen würden.

Begleitend dazu versammelten sich viele Eltern an der Schule, um dort Kakao und ein paar Leckereien zu genießen und sich miteinander auszutauschen – und um den Kindern für ihre wochenlange Arbeit Bewunderung entgegenzubringen. Und auch der Schulhof selbst wurde mit einigen Lichtspielen ausgekleidet.