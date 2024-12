Landrat besucht Polizei

An Heiligabend ist es gute Tradition, dass der Landrat verschiedene Dienststellen seines Zuständigkeitsbereiches aufsucht, um den dort an den Feiertagen dienstverrichtenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken. Als Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Kleve besuchte Christoph Gerwers die Polizeiwache Kevelaer. In Anwesenheit des Abteilungsleiters Polizei, Leitender Polizeidirektor Uwe Lottmann, drückte der Landrat den anwesenden Beamtinnen und Beamten seinen Dank, aber auch seinen Respekt und Anerkennung dafür aus, dass sie diesen nicht einfachen Beruf mit solchem Engagement ausüben. Ihm sei bewusst, wie schnell sie in Situationen geraten können, die gefährlich, ja sogar lebensbedrohlich sein können. Dazu kommen die vielen Einsätze, die psychisch belastend sind, insbesondere im Zusammenhang mit schwersten Verkehrsunfällen. Umso wichtiger ist die gegenseitige Unterstützung, auch und gerade in schwierigen Einsatzsituationen. Den Dank bat er auch an die vielen anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Behörde weiterzugeben, den Beamtinnen und Beamten, den Kreis- und Regierungsbeschäftigten. Sie alle hätten im jetzt zu Ende gehenden Jahr bewiesen, dass man sich auf sie verlassen kann, im alltäglichen Dienst, aber auch angesichts von großen Sondereinsätzen wie der Fußball-Europameisterschaft oder einem Parteitag in Essen, bei der auch eine Vielzahl von Beschäftigten der Kreispolizeibehörde eingesetzt waren. Mit einer kleinen Aufmerksamkeit verbunden wünschte er den Beamtinnen und Beamten einen weitgehend ruhigen Dienst an den Feiertagen sowie angenehme und besinnliche Stunden mit der Familie und Freunden.