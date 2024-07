Landpartie sammelt für Aktion pro Humanität

Zwei Wochenenden Kunst, Kultur und Kreatives an besonderen Orten – das bot die Landpartie am Niederrhein auch in diesem Sommer wieder. Rund um Kevelaer und den Ortschaften präsentierten im Juni an insgesamt 24 Ausstellungsorten über 100 Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre Arbeiten, dazu gab es ein buntes Programm und viel Geselligkeit.

Und es gab eine Aktion für den guten Zweck: Im Garten von Nicole Hieckmann stellten gleich mehrere Aktive aus, Manuel Vloet schob zwischendurch immer wieder mal seine „Roots-Pizza“ (aus Sauerteig) in den Ofen, es gab Fingerfood und wer mochte, revanchierte sich mit einem Beitrag in das aufgestellte Spendenglas. 662,18 Euro kamen so zusammen – und das Landpartie-Team überreicht die Spende nun an die „Aktion pro Humanität“ (APH).

Hilfe für Benin

„Ein tolles Ergebnis“, so APH-Vorsitzende Dr. Elke Kleuren-Schryvers. „Dank allen, die sich daran beteiligt haben!“ Das Geld hilft nun, im „APH-Projekt“ in Benin (Westafrika) Familien zu unterstützen, die die medizinische Behandlung ihrer Kinder nicht finanzieren können.