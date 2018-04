Zur dritten Landpartie am Niederrhein laden im Juni über 100 Künstler und Kreative gemeinsam nach Kevelaer und in die umliegenden Ortschaften. Am 9. und 10. Juni öffnen sie parallel an 15 verschiedenen Ausstellungsorten die Türen und Tore von Ateliers, Werkstätten, Gärten und Höfen.

Die Besucher dürfen sich auf ein facettenreiches Ausstellungsprogramm freuen: Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Arbeiten in Ton und Beton, Drechsel- und Tischlerhandwerk, Schmiedekunst, Lehmbackofenbau und noch mehr. Viele Handwerker und Künstler arbeiten vor Ort. Es gibt Lesungen, Konzerte, Workshops, Tanztheater und Kulinarisches.

Faltblatt und Internetseite helfen bei der Planung

Jetzt liegt das Programmfaltblatt vor und die Internetseite www.landpartie-niederrhein.de bietet den vollständigen Überblick über ein wunderbares Juni-Wochenende voller Kunst und Kultur. Die extra gestaltete Umgebungskarte hilft bei der Planung der eigenen (Rad-)Tour.

Am 8. und 9. Juni locken in den Abendstunden drei weitere tolle Veranstaltungsorte zu einem besonderen Kulturprogramm in die Kevelaerer Innenstadt.

Den Auftakt macht am Freitagabend die wort.werk-Galerie mit einem „Kevelaer Spezial“ der Wortkünstler Wies Kuyers und Rainer Heeke. Wenige Meter weiter lädt am gleichen Abend das Atelier für Malerei in der Luxemburger Galerie zu einem Persischen Abend. Gastgeberin Sepideh Akbarzadeh freut sich besonders auf ihren Gast Kioomars Musayyebi; der Musiker beherrscht die Santur meisterhaft. Als stilistischer und kultureller Grenzgänger nimmt er sein Publikum mit auf eine weltmusikalische Reise von Jazz bis Klassik.

Am Samstagabend öffnet Frederike Wouters ihr KUK-Atelier. Für ihre Gäste hat sie ein vielseitiges Programm mit Zauberei, Feuershow, hausgemachten elektronischen Beats und handgemachten Lichteffekten zusammengestellt.

Tipps aus erster Hand bei der Kevelaerer fahrRad-Pause: Erstmals werden die Faltblätter von den Landpartie-Aktiven bei der Kevelaerer fahrRad-Pause am Sonntag, 29. April, ausgegeben. Hier ist die Landpartie am Niederrhein mit einem eigenen Infostand vertreten. Aus erster Hand gibt es dort Tipps rund um eine individuell gelungene Landpartie am Niederrhein.

Ab Anfang Mai gibt es das kostenlose Faltblatt dann bei allen Aktiven, in den lokalen Buchhandlungen und im Infocenter der Stadt. Außerdem erhalten Interessierte das Faltblatt in allen Filialen der Volksbank an der Niers, die die Veranstaltung in diesem Jahr erstmalig unterstützt.