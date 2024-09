Landpartie lockt wieder

Am 14. und 15. sowie am 21. und 22. Juni 2025 lockt zum inzwischen zehnten Mal die „Landpartie am Niederrhein“ in die Wallfahrtsstadt Kevelaer und ihre schöne niederrheinische Umgebung. Zahlreiche Kunstschaffende, Kunsthandwerkende und Kreative präsentieren dann wieder vielseitige Arbeiten in besonderem Ambiente an ganz verschiedenen Ausstellungsorten.

„Unbedingt vormerken und vorfreuen!“, lautet schon jetzt die herzliche Einladung an das große Landpartie-Publikum. Besonders mit dem Rad ist die Landpartie am Niederrhein ein einmaliges Erlebnis. Über die schönsten Radrouten informiert ein passender Faltplan im jährlich Ende April neu erscheinenden Programmheft.

Passende Plätzchen

Organisiert wird die Veranstaltung auch 2025 vom Kunst- und Kreativnetzwerk „wirKsam e. V.“. „Künstlerisch-kreative Menschen in Kevelaer und den Kevelaerer Ortschaften, die selbst gerne einmal Gastgeber*in eines Landpartie-Ausstellungsortes wären und das passende Plätzchen dazu haben, sollten sich jetzt unverzüglich mit uns in Verbindung setzen,“ lädt Raphaele Feldbrügge von wirKsam e. V. ein. In Kürze treffen sich die diesjährigen Gastgeberinnen und Gastgeber für den gemeinsamen Rückblick auf die Veranstaltung 2024 und blicken dabei natürlich bereits gemeinsam ins Jubiläumsjahr. Interessierte können bei diesem Treffen Anfang Oktober schon dabei sein. Die formlose Bewerbung kann über den Facebook- oder Instagram-Kanal der Veranstaltung sowie per E-Mail an team@landpartieniederrhein.de erfolgen – vollständige Kontaktdaten nicht vergessen. Eine Bewerbung als Ausstellungsort ist jeweils nur bis spätestens Ende November eines jeweiligen Jahres möglich. Wer sich künstlerisch an einem der Ausstellungsorte beteiligen möchten, sollte sich bis Ende des Jahres an das Landpartie-Team wenden.

Alle Infos zur Veranstaltung gibt es stets auf www.landpartie-niederrhein.de. Dort gibt es ab sofort auch einen kleinen fotografischen Rückblick auf die gelungene Landpartie 2024.