Landpartie: Die Programmhefte sind da

„Die Programmhefte zur zehnten Landpartie am Niederrhein sind da“, verkündet Raphaele Feldbrügge von wirKsam e.V. sichtlich stolz und zufrieden neben einem Berg von Kartons voll mit kleinen bunten Programmheftchen.

Feldbrügge hat das beliebte Landpartie-Programmheft im intensiven Austausch mit den für die Inhalte verantwortlichen Gastgeberinnen und Gastgebern der 21 Ausstellungsorte zusammengetragen und mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Stattfinden wird die zehnte Landpartie am Niederrhein am 14. und 15. Juni sowie am 21. und 22. Juni. Beliebt zur Vorbereitung und als kleiner Reisebegleiter ist das Landpartie-Programmheft mit Radkarte. Es gibt den Überblick über alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker und Kreativen.

Auch Konzerte, Lesungen und Workshops sind im Programmteil zu finden. Die persönlichen Planungen für individuelle Landpartie-Erlebnisse können beginnen.

Hier in der Region gibt es das Heft mit innenliegender Radkarte ab sofort in allen Filialen des Partners Volksbank an der Niers, im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer, im Infogebäude am Solegarten St. Jakob, in den Buchhandlungen in Kevelaer sowie bei den beteiligten Ausstellungsorten. Als digitale Version steht beides auf www.landpartie-niederrhein.de zur Verfügung.