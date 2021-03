Die Geschwister Mott haben einem Planwagen Leben eingehaucht und ihre „Hofmanufaktur mit Geschmack“ erschaffen Landmomente erlebbar machen

v.l.: Stefanie van Look, Rainer Mott und Katharina Mott betreiben an der Binnenheide 6 ihre „Hofmanufaktur mit Geschmack“. Foto: eg

Wie man das Beste aus einer wahrlich schwierigen Situation macht, beweisen aktuell drei engagierte Geschwister aus Winnekendonk. Mit den „Kevelaerer Landmomenten“ haben Stefanie van Look und Katharina sowie Rainer Mott ihre eigene Hofmanufaktur ins Leben gerufen – ein Projekt, das es ohne Corona nicht geben würde.

Denn angefangen hat alles damit, dass van Look mit ihren Töchtern in der Corona-Zeit kreativ verpackte Milch und Eier vom elterlichen Hof an die Freundinnen samt Eltern verteilte. Das sei super angekommen und die Rückmeldungen hätten gezeigt, „dass das gar nicht so selbstverständlich ist, den Geschmack von normaler Milch noch zu kennen“, sagt van Look und meint damit die naturbelassene, unverarbeitete Milch. „So kam eins zum anderen“ und sie entwickelte die Idee weiter.

Nun ziert ein aufgehübschter Planwagen den Eingang des landwirtschaftlichen Hofes an der Binnenheide 6. Und was mit einer Selbstzapfanlage für Milch begonnen hatte, wurde um regionale Produkte erweitert: In dem Wagen finden sich neben der eigenen Milch und den Freilandeiern Kartoffeln, Kleintierstreu, Honig, Birnen, Äpfel, Apfelchips und handgepresster Apfelsaft sowie kalte Getränke und Kreatives – alles au…