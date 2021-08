Landart im Achterhoek lockte viele Interessierte

Auch wenn das Wetter am vergangenen Wochenende alles andere als optimal für einen Landausflug war, ließ die „Landart“ bei Judith Schelbergen im Achterhoek bei den durchaus zahlreichen Gästen die dunklen Wolken am Himmel schnell vergessen. Zauberhafte Gartenkunst und viele weitere Objekte, die drinnen oder draußen eine ,gute Figur‘ machen, lockten die Zuschauer*innen an und viele der rund 30 Künstler*innen, die ihre Werke ausstellten, waren vor Ort und für Kunstbeflissene wie Laien direkt ansprechbar. Nach der pandemiebedingten Pause ein erfrischender künstlerischer Aufschlag.