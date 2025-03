Läufer und Läuferinnen in guter Form

Beim Crosslauf in Sonsbeck gingen über 20 Läufer und Läuferinnen aus Kevelaer an den Start. Bei Sonnenschein und kalten Temperaturen wurden durch die Kevelaerer Leichtathleten gute Leistungen erzielt.

In der Altersgruppe U10 standen bei den Mädchen 52 Läuferinnen an der Startlinie. Liyenne Pacco erkämpfte sich nach einem beherzten Rennen in der Gesamtwertung den 2. Platz und in ihrer Alterswertung der w8 den 1. Platz. Bei den Jungen (m8) erzielte Paul Welbers einen beachtlichen 3. Platz.

Die Läufer und Läuferinnen der U12 gingen auf der anspruchsvollen Strecke über 1.500m an den Start. Hier gewann Felia Jakobs in der Gesamtwertung in einem sehr schnellen Rennen den 2. Platz und in der Alterswertung w11 den 1. Platz.

Valentin Claßen startete in der U18 über die 3.000m. Hier schaffte er einen guten 6. Platz.

In der Gesamtwertung der LVN Crosslauf-Serie, bei der Valentin an fünf Läufen teilnahm, belegte er einen ausgezeichneten 5. Platz. Alle KSV-Läufer und Läuferinnen liefen tolle Rennen und belegten einige Top-10-Platzierungen in ihren Altersklassen.