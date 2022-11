Am vergangenen Donnerstag erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer im vollbesetzten Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte den energiegeladenen und stimmungsvollen Auftritt von René Steinberg. Mit seinem bekannten Talent als Stimmenimitator, viel sprachlicher Finesse und seinen musikalischen Einlagen, bei denen er das Publikum zum Mitmachen und zur „Eskalation“ aufforderte, erreichte er jeden im Publikum.

Der Vater von zwei Teenagern, der sonst berufsbedingt viel unterwegs ist und in den vergangenen beiden Jahren sehr viel Zeit zu Hause verbringen musste, resümierte über die Zeiten von Lockdown und Homeschooling: „Ich habe meine Familie immer im Herzen dabei, ich muss die nicht ständig vor Augen haben!“ Aber auch wenn das wahrscheinlich vielen so ging und wir auch aus anderen Gründen in schweren Zeiten stecken und sich dies nicht mit einer rosaroten Brille ausblenden lässt, muss man dennoch nicht ins ,Meckertum‘ verfallen. Aus dem Negativen mit viel Humor und manchmal etwas Peinlichkeit das Beste rausholen, das war die Kernaussage von René Steinbergs vielseitiger Show. „Wenn du vom Leben einen Tritt in den Arsch kriegst, nutze den Schwung nach vorne!“, das sei im Gegensatz zum ewigen Gemecker effizient. Wer auf die Probleme in der Welt mit Wut reagiere, sorge nur für mehr Wut. „Lacht kaputt, was euch kaputt macht!“ Der studierte Germanist und Literaturwissenschaftler bewegte sich gekonnt durch ein weites Themenfeld, wie etwa die Fußball-WM in Katar, die Sinnhaftigkeit der Texte im Deutsch-Rap, die Autokorrektur bei WhatsApp und hatte für jedes kleine Drama im Leben eine nicht immer ernst zu nehmende Lösung im Angebot. Die Teenagertochter kommt morgens immer zu spät zur Schule? Einfach mal an der Hand bis ins Klassenzimmer bringen und das „Putzischnäutzelchen“ mit einem Küsschen von Papi verabschieden. In der Boutique ist weit und breit keine Verkäuferin zu sehen? „Fangen Sie einfach mal an, sich in der Mitte des Geschäfts auszuziehen, ich versichere Ihnen, da kommt ganz schnell jemand. Und wenn das nicht hilft, gehen Sie in die Umkleide und fragen Sie nach einer Weile, ob Ihnen jemand Klopapier reichen kann. Spätestens dann haben Sie die volle Aufmerksamkeit!“

Dabei hatte er auch immer eine passende Stimme aus seinem Repertoire parat. Den Radiohörern von „L1VE“, vor allem bekannt als Stimme von „Pofallaraff“, nutze René Steinberg auch Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer oder Klaus Kinski, um seine Geschichten zu erzählen. Und schließlich war früher auch nicht alles besser. Wer möchte noch Musik von der Hitparade mit einem Kassettenrekorder aufnehmen, wenn man streamen kann? Und wer wünscht sich einen Stapel wild gefalteter Straßenkarten auf dem Rücksitz zurück, wenn man doch mit dem Navi über den Weg streiten kann? „Aber machen Sie nicht den Fehler und brüllen das Navi an, es soll zur Hölle fahren! Dann stehen Sie plötzlich vor der Arena in Gelsenkirchen!“

Kurz bevor der Kabarettist und das begeisterte Publikum den Abend lautstark mit einem Medley ausklingen ließen, machte der BVB-Fan noch auf sein Engagement für die Neven-Subotic-Stiftung aufmerksam. Insgesamt 40.000 Euro sind über Spenden seiner Zuschauerinnen und Zuschauer so über die Jahre zusammengekommen. Da bleibt der Protagonist seinem eigenen Motto treu: nicht meckern, sondern machen!