KB-Redakteurin Lisa Schweren begleitet die Atempause. In dieser Woche ging es zum Lachyoga. Lach dich frei

/ von Lisa Schweren

Der Solegarten ist die perfekte Kulisse für die Atempause. Foto: LS

Am Donnerstag, 8. August 2024, neigt sich die zweite Woche der „Atempause“ bereits langsam zum Ende. Bis jetzt mussten wegen schlechtem Wetter erst einmal Kurse abgesagt werden. Und auch ich habe wieder Glück mit meinem gewählten Kurs, denn am Dienstag war der wohl schönste Tag der Woche angebrochen und ich konnte mich bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg in den Solegarten machen.

Nach dem Tanzen aus der vergangenen Woche stand nun etwas ganz anderes, aber nicht weniger Außergewöhnliches auf dem Programm. Meine Wahl fiel nämlich auf Lachyoga unter der Leitung von Christina Polte.

Laut Kursbeschreibung soll Lachyoga nicht nur mega viel Spaß machen, sondern auch gut für die Gesundheit sein: „Stress wird bewältigt, Depressionen und Ängste werden gemildert und ein erholsamer Schlaf wird gefördert. Das Nervensystem wird gestärkt, der Blutdruck reguliert und Endorphine werden freigesetzt.“

Neben mir fanden noch neun weitere Personen den Weg zum Solegarten. Zwei von ihnen waren sogar aus Alpen angereist, um an der Atempause teilzunehmen. Das kostenlose Angebot reizt also nicht nur Kevelaererinnen und Kevelaerer. Als wir uns einen schattigen Platz gesucht hatten, gab Christina Polte uns eine kurze Einführung ins Lachyoga.

Diese Art des Yogas entstand 1995 in Indien und hat sich von dort aus in mehr als hundert Ländern verbreitet und eben auch hier zu uns in die Wallfahrtsstadt. Z…