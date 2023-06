KvGG-Projekt mit Roboter-Cobots

Im Juni wurde für die Informatik-Oberstufenschüler am Kardinal-von-Galen-Gymnasium ein Projekttag mit kollaborierenden Roboter-Cobots durchgeführt. Sebastian Eickens, technischer Leiter bei der „KraussMaffei Technologies“ GmbH in Viersen, legte den Grundstein für diesen Tag, nachdem er mit dem Mathematik- und Informatiklehrer seiner Tochter, Markus Pleger, über einen möglichen Projekttag über kollaborierende Roboter ins Gespräch gekommen war. Die Firma „Universal Robots (Germany)“ GmbH mit Sitz in München – einer der führenden Hersteller von sogenannten „Cobots“ – und die Firma „Müller Maschinentechnik“ aus Düren erklärten sich bereit, Cobots und Schulungspersonal für den Projekt-Tag zur Verfügung zu stellen. In beiden Oberstufenkursen wurden im Vorfeld des Projekttages bei der Online-Academy von Universal Robots Lernmodule bearbeitet, und so konnte man sich schon theoretisch an die Robotermodelle und deren Programmierung herantasten. Unterstützt von Herrn Schmitz, Herrn Wallstein (Müller Maschinentechnik), Herrn Eickens und den Informatiklehrkräften Angelika van de Locht und Markus Pleger durften die Schülerinnen und Schüler dann beginnen, die drei mitgebrachten Cobots zu programmieren.

Während der Praxisphase arbeiteten die Schülerinnen und Schüler intensiv, unterstützten sich gegenseitig und sahen es mit Humor, als der Cobot zunächst nicht so arbeitete wie gewünscht. Es wurde jedoch immer eine Lösung im Team gefunden und allen gelang es, ihre Ziele umzusetzen. Am Ende der Veranstaltung waren alle begeistert, wie einfach und vielfältig Cobots zu programmieren und einzusetzen sind. „Wir danken insbesondere den beteiligten Unternehmen für Ihre Bereitschaft, diesen Tag so am Kardinal-von-Galen-Gymnasium durchzuführen und hoffen, dass es auch zukünftig solch einen Tag noch einmal geben wird“, heißt es vom Kardinal-von-Galen-Gymansium.