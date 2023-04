KvGG gewinnt bei Planspiel Börse

Mit 16 Jahren ein Aktien-Depot von 50.000€ zu besitzen, Aktien zu kaufen und zu verkaufen sind keine alltäglichen Aktivitäten der Schüler am Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer. Mit Hilfe eines Börsenspiels konnten Schülerinnen und Schüler dieses Szenario nun hautnah erleben.

Auch in diesem Jahr veranstalteten die Sparkassen das „Planspiel Börse“. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehörten auch 14 Teams der Jahrgangstufe EF des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer. Daher gehörte es für die Schülerinnen und Schüler in Kevelaer schnell zur Routine, am Beginn einer jeder Stunde im Fach Sozialwissenschaften über die Börsengewinner und -verlierer der letzten Tage zu sprechen und sich gegenseitige Kaufempfehlungen zu geben. Jens Auerbach, der als Lehrer die Schülerinnen und Schüler während der Spielphase begleitete, äußerte sich sichtlich begeistert: Er hätte sich nicht vorstellen können, dass die Schülerinnen und Schüler so schnell begeistert vom Handel an der Börse seien und der Dax zum alltäglichen Thema würde.

Gegenseitige Unterstützung

Schulleiterin Christina Diehr ergänzte, sie habe sich für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gefreut, die diese Gelegenheit genutzt und damit aufregende Erfahrungen sammeln konnten. Die Tatsache, dass nicht nur eines unserer Schülerteams, sondern auch die Lehrer früh in Führung gingen, heizte die Spannung und die gegenseitige Unterstützung unter allen Teilnehmern noch mehr an, ergänzte Christina Diehr, die am Ende des Planspiels den Lehrerwettbewerb gewinnen konnte.

Auf der Preisverleihung in Kleve freute sich das Gewinnerteam bestehend aus Leon Alani und Konrad van Os aus der Jahrgangsstufe EF über den ersten Platz im Schülerwettbewerb der Sparkassen im Bereich Rhein Maas. Beiden gelang es in der Spielphase den Wert ihres Aktiendepots um mehr als 12.000€ zu steigern. „Zuerst haben wir uns eher von unserer Intuition leiten lassen“, erklärte Leon auf die Rückfrage nach der Gewinnerstrategie. Sein Teampartner Konrad ergänzte dazu, dass natürlich die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine ihre Käufe beeinflusst hätten. Mit den Aktien von Rheinmetall hätten sie die größten Gewinne erzielt. Auf die Frage, was sie mit den gewonnenen 250€ machen würden, waren sich beide einig, es in die Modemarke „Pegador“ zu investieren, immerhin sei ihr Teamname von dieser Marke abgeleitet, erklärte Leon am Ende.