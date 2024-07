Am letzten Schultag vor den Sommerferien ehrte das Kevelaerer Gymnasium seine Schülerinnen und Schüler für besondere Leistungen und soziales Engagement KvGG feiert „ Stunde der Sieger “

Die Q1-Band des KvGG sorgte für den passenden Sound und die musikalische Untermalung der „Stunde der Sieger“. Foto: JvS

Wenn die Abiband am letzten Schultag vor den Sommerferien „Valerie“ von Amy Winehouse spielt und zahlreiche Schülerinnen und Schüler – schon vor der Zeugnisübergabe – freudestrahlend und mit Urkunden, Pokalen und Schokolade auf dem Schoß in der Dreifachturnhalle sitzen, dann feiert die Schulgemeinschaft des Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasiums (KvGG) wieder ihre traditionelle „Stunde der Sieger“.

Bei dieser außergewöhnlichen Schulabschlussfeier zeichnet das Gymnasium Schüler und Schülerinnen für besondere Wettbewerbserfolge, bestandene Sprachzertifikate, sportliche Erfolge und Engagement im Rahmen der Schulentwicklung sowie der Integration der „DaZ“-Schülerinnen und -Schüler (Deutsch als Zweitsprache) aus.

Am Freitag, 5. Juli 2024, fand bereits die siebte Ausgabe der „Stunde der Sieger“ am KvGG statt. Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen sowie das gesamte Kollegium nahmen an der Veranstaltung teil und verabschiedeten auf diese Weise das zurückliegende Schuljahr in einem festlichen Rahmen.

Geehrt wurden bei der Feierstunde, die von Luiza Baumgartner und Martin Maas aus der Q1 moderiert wurde, unter anderem die angehenden Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter der 9. Klassen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und im nächsten Schuljahr ihren Dienst aufnehmen werden, um in Notsituationen für schnelle Hilfe zu sorgen.

Mathe-Wettbewerbe<…