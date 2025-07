KvGG feiert Ende des Schuljahres

Mit einer großen Schuljahresabschlussfeier verabschiedete sich das Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer (KvGG) in die Sommerferien. In der Dreifachturnhalle kam die gesamte Schulgemeinschaft zur traditionellen „Stunde der Sieger“ zusammen, um das zu würdigen, was das Schulleben in besonderer Weise prägt: Engagement, Leistungsbereitschaft, Teamgeist – und das Miteinander.

Schulleiterin Christina Diehr eröffnete die Veranstaltung mit wertschätzenden Worten: „Unsere Schule lebt davon, dass viele Verantwortung übernehmen – in ganz unterschiedlichen Bereichen. Heute feiern wir all das gemeinsam. Denn Schule ist weit mehr als Unterricht: Es sind die Menschen, die zählen – mit dem, was sie einbringen, bewegen und füreinander tun.“

Für musikalische Akzente sorgte die Schulband der EF, die die Feier lebendig und klangvoll untermalte. Mit Klarheit und viel Charme führten Emily Groen und Noah Johnson (EF) durch das Programm.

Das Catering übernahmen ebenfalls Schülerinnen und Schüler der EF: Mit frischen Waffeln, Kuchen, Brezeln und kalten Getränken war bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Anerkennung sozialen Engagements: Viele Schülerinnen und Schüler wurden für ihre Tätigkeit als Streitschlichterinnen und Streitschlichter sowie für ihren Einsatz bei der Ausbildung neuer Streitschlichterinnen und Streitschlichter ausgezeichnet.

Ebenso geehrt wurden zahlreiche neue Schulsanitäterinnen und -sanitäter, die sich bereit erklärt haben, Verantwortung für andere zu übernehmen.

Ein großer Dank ging auch an diejenigen, die regelmäßig Schulveranstaltungen musikalisch begleiten, sowie an Klassen, die sich besonders engagiert an der Sparda-Spendenwahl beteiligt haben.

„Es ist schön zu sehen, dass auch soziales Engagement auf der Bühne sichtbar wird. Das motiviert uns, dranzubleiben – auch wenn es mal anstrengend ist“, sagt Mia, Streitschlichterin aus der Stufe 10.

Auch sportlich zeigte das KvGG beeindruckende Leistungen: Das Fußballteam erreichte den 2. Platz im Regierungsbezirk Düsseldorf, ebenso wurde ein 2. Platz im Volleyballturnier erzielt.

Beim Stadtradeln engagierten sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler – einige legten dabei über 800 Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Für ihre herausragenden schulischen Leistungen wurden viele Lernende aus allen Jahrgängen ausgezeichnet. Diese Ehrung würdigt nicht nur sehr gute Noten, sondern auch stetige Anstrengung, Eigeninitiative und Lernbereitschaft im Schulalltag.

Vasileios aus der Jahrgangsstufe 8, der für seine schulischen Leistungen geehrt wurde, sagt dazu: „Es fühlt sich gut an, dass unsere Arbeit nicht einfach untergeht. Die Anerkennung gibt uns Rückenwind fürs nächste Jahr.“

Gleich mehrere Schülerinnen und Schüler schlossen mit großem Erfolg die DELF-Prüfung (Französisch) sowie die FCE-Prüfung (Englisch) ab.

Auch die Teilnahme am Vorlesewettbewerb, bei dem eine Schülerin das KvGG bis auf Bezirksebene vertreten durfte, zeigt die sprachliche Stärke an der Schule. Zudem wurden Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die im Frühsprachenmodell parallel Latein und Französisch erlernt haben.

Großes Engagement zeigte sich auch bei zahlreichen Wettbewerben: Schülerinnen und Schüler überzeugten bei der Mathematik-Olympiade, dem Mathematik-„Känguru“-Wettbewerb, bei der Big Challenge (inklusive Platzierungen auf Landesebene) sowie beim Wettbewerb „Aus der Welt der Griechen“. Auch die Schachspielerinnen und -spieler des KvGG waren erfolgreich – sie nahmen mit Erfolg an Kreis- und Landesmeisterschaften teil.

Die stellvertretende Schulleiterin Nicole Lücke kommentiert die Veranstaltung: „Was heute hier sichtbar wird, ist das, was uns im Schulalltag oft trägt: gegenseitige Unterstützung, gemeinsame Ziele und der Blick dafür, was jede/r Einzelne beitragen kann. Unsere schulische Entwicklung zielt bewusst darauf, das selbstregulierte Lernen zu stärken – also Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. Genau das ist eine Grundlage dafür, dass junge Menschen bei uns nicht nur fachlich, sondern auch persönlich wachsen – und in vielen verschiedenen Bereichen herausragende Leistungen erbringen können, die weit über das Klassenzimmer hinausreichen.“

Nach der feierlichen Ehrung erhielten alle Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse – und wurden anschließend in die wohlverdienten Sommerferien verabschiedet.